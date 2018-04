I tassisti arrestati per spaccio: “Ma non hai paura?”. ”Certo, ma i soldi fanno gola, sennò non saremmo qua”

Genova. Da venticinque a trentacinque euro a corsa a tariffa forfettaria e senza ovviamente far partire il tassametro per accompagnare lo spacciatore dal cliente. In certe notti i tassisti coinvolti nell’indagine ‘Taxi driver’, che si è chiusa oggi con 17 ordinanze di custodia cautelare (di cui 14 in carcere) e trenta indagati a piede libero, riuscivano guadagnare anche 300 euro esentasse.

Talvolta la cessione della cocaina avveniva direttamente all’interno del taxi e in qualche caso erano gli stessi tassisti mediare la comunicazione con il cliente. L’indagine dei carabinieri della compagnia Centro del maggiore Marco Comparato e coordinata dal procuratore aggiunto Francesco Pinto era partita quattro anni fa grazie a una fonte confidenziale in cui si diceva che un tassista accompagnava spacciatori senegalesi a casa dei clienti.

Nel corso dell’indagine 12 persone erano state arrestate in flagranza di reato. Tre i tassisti che sono finiti ai domiciliari mentre altri due sono indagati a piede libero. Gli arrestati sono Maurizio Raseto, 57 anni, incensurato così come il figlio Matteo di 28 anni e Federico Bottino, 55 anni, che ha qualche precedente di polizia.

La custodia cautelare in carcere è stata eseguita per Kadhy Diallo, 27 anni originario della Mauritania, Babucarr Jaw 35 anni nato in Gambia come Babucarr Mbye che di anni ne ha 40, Becam Bla, 26 anni del Gabon come Freddy Fall di 31 anni e Cire Ababacar Diallo, Gabon, 28 anni, e Veni Diop, Gabon, 35 anni. In manette anche il senegalese Ndeunde Seck, 32 anni. Tutti hanno precedenti di polizia e alcuni si trovano già in carcere per altri reati Per altri 6 stranieri l’ordinanza firmata dal gip Ferdinando Baldini non è stata eseguita visto che nel frattempo sono andati via dall’Italia.

I tassisti erano consapevoli di quel che stavano facendo. Infatti da un lato avvisavano gli spacciatori dell’eventuale presenza di forze di polizia oppure effettuavano particolari tragitti, in modo da eludere posti di controllo, intrattenevano direttamente conversazioni con gli “acquirenti”, così da agevolare i rapporti e le comunicazioni. Sapevano però che rischiavano di finire sotto indagine e nelle conversazioni intercettate questo elemento emerge spesso.

“Però bisogna stare un po’ attenti. Te l’ha raccontata poi quella dei carabinieri tuo padre?” dice Maurizio Bottino parlando con Matteo Raseto il 15 marzo del 2015. Bottino racconta al figlio maggiore di Raseto di una convocazione che alcuni di loro avevano ricevuto presso Forte San Giuliano: “ Ufficialmente stanno convocando pian piano quelli che il il venti erano di lavoro lì a San Giuliano per l’identikit di una donna scomparsa, ma secondo me volevano vederci in faccia, non vorrei mai che ci facessero un trappolone belin”.

In un’altra occasione uno dei tassisti indagati chiede a Bottino “Non hai paura?” e Bottino “Sì ho paura… però”. A finire la frase ci pensa lo stesso che ha posto la domanda: “I soldi fanno gola, belin, sennò non saremmo qua”. In un’altra occasione Maurizio Raseto che si trova a Rivarolo dove ha portato uno spacciatore che viene fermato dalla polizia chiama preoccupatissimo il figlio Matteo: “Che casino che abbiamo fatto – dice – non li ho visti neanche arrivare capisci? Porca puttana è colpa mia, io non li ho visti arrivare, hai capito?”. Al che il figlio ribatteva: “Devi sempre guardare dietro mentre vai… […] Gli avranno trovato la roba figurati, lascialo lì quello ormai è andato, se lo portano via in Questura”.

Gli stretti rapporti tra i tassisti e gli spacciatori stranieri sono tali che gli spacciatori chiamano i due tassisti più anziani “zio” suscitando in qualche occasione commenti scherzosi da parte dei clienti come quando una donna, cliente abituale di uno degli spacciatori senegalesi, quando quest’ultimo le presenta il tassista Maurizio Raseto dicendo “E’ mio zio” replica: “Sì, di sangue vero?”. E Raseto a sua volta: “Sangue misto”.

“Questa operazione si inquadra nelle numerose attività di polizia giudiziaria riguardanti il traffico illecito di stupefacenti soprattutto in centro storico ma questa volta anche nel ponente della città – ha spiegato questa mattina il procuratore capo Francesco Cozzi in conferenza stampa- con l’obiettivo di riportare non solo la legalità ma anche la vivibilità in questi quartieri”.