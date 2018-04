Tafferugli per l’inaugurazione della sede di Forza Nuova: 17 manifestanti a processo

Genova. Diciassette antagonisti genovesi saranno processati per i tafferugli scoppiati nel settembre del 2016 in occasione dell’inaugurazione della sede di Forza nuova in via Orlando a Sturla a cui partecipò il segretario Roberto Fiore. Lo ha deciso questa mattina il gup Luisa Pastorini.

I reati ipotizzati sono a vario titolo porto d’oggetti atti a offendere, lancio pericoloso di oggetti, accensione di fumogeni, travisamento, resistenza aggravata, oltraggio a pubblico ufficiale oltre al danneggiamento della targa situata nei giardini della stazione di Brignole dedicata a Venturini.

Dei 24 manifestanti per i quali i sostituto procuratore Federico Manotti aveva chiesto il rinvio a giudizio sei hanno ottenuto la messa alla prova mentre uno ha patteggiato la pena di un anno di reclusione. Il processo comincerà il prossimo 11 luglio