Stelle nello Sport prepara un gran finale al Porto Antico

Genova. Un mese alla Festa dello Sport. Il conto alla rovescia è iniziato mentre proseguono intensi attività ed eventi del progetto Stelle nello Sport. Ancora una volta dal 18 al 20 maggio il Porto Antico di Genova si trasformerà in un immenso Parco Olimpico dove potranno essere provate oltre cento discipline con tanti eventi e attività dedicate ai giovani.

Promossa da Porto Antico e Stelle nello Sport con la collaborazione di Coni Liguria, Uisp Genova e Agorà e con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova, è la più grande festa sportiva della Liguria dedicata ai ragazzi tra i 4 e 15 anni di età. Un evento straordinario, completamente gratuito, che si aprirà venerdì 18 con la giornata dedicata alle Scuole e poi vivrà sabato 19 e domenica 20 maggio una emozionante serie di dimostrazioni, sfide, esibizioni e attività.

Come per tradizione il taglio del nastro darà il via alla Baby Maratona e all’Olimpiade delle Scuole. Migliaia i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado impegnati nei vari percorsi. Alla sera poi, nella magnifica cornice della Sala Grecale dei Magazzini del Cotone, si alzerà il sipario sulla 19ª edizione del Galà delle Stelle nello Sport. Tanti i protagonisti e i testimonial della Notte degli Oscar dello sport ligure con le votazioni che si chiuderanno il 7 maggio online sul sito www.stellenellosport.com (tra tutti i votanti saranno estratte a sorte quattro magnifiche crociere Costa).

Alla Festa dello Sport saranno celebrati anche i protagonisti del Premio Fotografico Nicali e del concorso scolastico Il Bello dello Sport. La partecipazione è stata ancora una volta da record. La redazione di stelle nello Sport sta lavorando in queste settimane per analizzare le migliaia di elaborati forniti dalle scuole della Liguria. Il prossimo 2 maggio si riunirà la giuria composta da Ansmes, Coni, Porto Antico, Panathlon e Ussi per selezionare i 48 elaborati che saranno poi premiati sabato 19 maggio (ore 10) in Piazza delle Feste. A seguire saliranno sul palco i 20 autori delle foto finaliste della 6° edizione del Premio Fotografico. Sono ben 242 le foto in gara che possono essere visionate e votate sulla pagina Facebook di Stelle nello Sport entro il 30 aprile. Anche in questo caso la giuria selezionerà tra le 20 foto che hanno riscosso l’apprezzamento del pubblico le tre foto che saliranno sul podio e verranno premiate con un viaggio GNV per quattro persone, un bonus viaggi di 200 euro con Gerent Travel e una videocamera sportiva.

Tanti gli appuntamenti storici alla Festa dello Sport: il Galà di Danza e quello di Arti Orientali organizzato dall’Uisp, Il Miglio Blu di Atletica, la Notte Magica dello Sport che il sabato sera porterà a esibirsi sul Palco del Mandraccio tanti protagonisti d’eccellenza dello sport ligure. E poi la speciale domenica “paralimpica” con numerosi atleti e società dello sport disabili in campo in diverse discipline.

Nell’area di Stelle nello Sport (al Mandraccio) si alterneranno nei tre giorni istruttori e stelle sportive per promuovere ai giovani la propria disciplina e i valori dello sport. Tante le attività benefiche e di valore sociale che saranno accolte. Come sempre verranno raccolti fondi per la Gigi Ghirotti onlus con il galà delle Stelle e molte attività dedicate ma saranno in vendita anche i biglietti della Partita del Cuore, in programma allo stadio Ferraris il 30 maggio.

Un mese alla Festa dello Sport 2018. Il conto alla rovescia è iniziato. Da qui al 18 maggio ogni giorno un aggiornamento, una novità o una segnalazione per arrivare alla Festa perfettamente preparati.

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sull’evento Facebook.