Camogli. Prima sconfitta stagionale alla Giuva per i ragazzi di mister Magalotti. La Spazio Rari Nantes Camogli, priva di Cuneo e Cocchiere, non è riuscita a fermare la seconda della classe trovando tante difficoltà soprattutto in fase realizzativa.

Dopo un ottimo primo tempo concluso in vantaggio per 1 a 0 grazie al gol di Antonucci, sono saliti in cattedra gli ospiti piazzando un parziale di 7 a 0 nelle successive due frazioni. Nel finale le reti di Iaci e Molinelli hanno avuto il merito di rendere meno pesante il passivo senza tuttavia cambiare il senso della sfida.

Il 7 a 3 finale non lascia spazio a molte repliche ma i bianconeri hanno dato tutto quello che avevano giocando ad altissima intensità e provando in ogni modo a mettere in difficoltà il Bologna.

Inutile dire che questa sconfitta, unita a quella della settimana scorsa a Lavagna, complica notevolmente i piani playoff; lo sport, però, è bello perché sa essere imprevedibile e allora guai ad abbassare la concentrazione: ci sono ancora sei partite da onorare e giocare al meglio.

“Sotto il lato sportivo sono dispiaciuto ma ai ragazzi non ho nulla da rimproverare – racconta Daniele Magalotti nel post partita -. Non ci siamo mai tirati in dietro e abbiamo giocato una partita vera. Siamo molto dispiaciuti per il risultato ma la calottina è stata onorata e sotto questo aspetto non ho nulla da rimproverare ai miei. Facciamo i complimenti alla President perché ha dimostrato anche oggi di essere una grandissima squadra. Sappiamo che questa sconfitta ha un peso specifico enorme ai fini della corsa ai playoff ma dobbiamo continuare a lavorare e a giocare ogni partita con la cattiveria giusta. Un ringraziamento finale va al nostro pubblico che ci ha sostenuto incessantemente per tutta la partita”.