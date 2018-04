Spada maschile: Chiavari promossa in Serie B2

Chiavari. Si sono svolti ad Adria, in provincia di Rovigo, nella giornata di domenica 29 aprile, i campionati italiani a squadre di Serie C1, dove per la specialità della spada maschile ha partecipato la formazione chiavarese capitanata dai maestri della società Giacomo Falcini e Giovanni Falcini, oltre che il giovanissimo Emanuele Strafella, quindicenne al primo anno nella categoria Cadetti, e Cristofer Romaggi, 26 anni, da pochi anni iscrittosi alla disciplina della scherma.

Le squadre partecipanti erano ventidue, provenienti da tutta Italia e solo le prime quattro avrebbero potuto ottenere la promozione alla categoria superiore, la Serie B2, dove già in anni passati la società verdeblù ha militato, sino a raggiungere per alcuni anni la presenza in B1.

Dopo una prima fase a gironi conclusasi per la Chiavari Scherma al settimo posto con due vittorie, entrambe col punteggio di 45 a 43 prima contro il Posillipo Napoli e poi contro Club Scherma Lecce, ed una sconfitta 45 a 41 contro il Circolo Scherma Navacchio, che le ha permesso di entrare nel tabellone di diretta per i playoff, la società verdeblù è riuscita nell’impresa col suo miglior atleta Giacomo Falcini che è stato capace nell’ultimo assalto di ribaltare uno svantaggio di ben cinque stoccate nei confronti della Pro Patria Milano e far vincere col punteggio finale di 45 a 43 il team chiavarese, garantendo così l’accesso nelle prime quattro e la matematica promozione in B2.

Soddisfazione per la società guidata dal presidente Nicola Orecchia che adesso, oltre alla convocazione del maestro Giacomo Falcini con la squadra assoluta nazionale di spada femminile per la prova di Coppa del Mondo a Dubai nel prossimo fine settimana, sarà presente l’11 maggio a Santa Margherita Ligure per un’esibizione di scherma paralimpica.

Da inizio anno, infatti, presso la sede di via Gagliardo 7, la società verdeblù ha avviato i corsi di scherma paralimpica, oltreché una collaborazione con Anffas Tigullio Est di Chiavari dove presso la loro struttura due volte al mese viene insegnata la scherma, disciplina propedeutica per l’integrazione ed il recupero ed il potenziamento di alcune funzioni del cervello e del corpo.