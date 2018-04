Genova. Ha infranto con una mazza la vetrina dello store per animali Fortesan in via XII ottobre, in pieno centro.

Poi ha cercato di portare via oggetti e prodotti per circa 300 euro.

E’ successo ieri mattina all’alba. L’autore del furto è un marocchino di 29 anni, pregiudicato. E’ stato arrestato dai carabinieri del radiomobile