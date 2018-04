Sottoscritto l’accordo tra Mise, Regione e Leonardo per progetto Galileo ground segment

Genova. Sottoscritto da ministero dello Sviluppo economico, Regione Liguria e Leonardo spa l’accordo di innovazione per il progetto Galileo Ground Segment, nuovo sistema di geolocalizzazione per la cyber security ad alta precisione, fornito tramite i satelliti della costellazione Galileo.

Lo annuncia l’assessore regionale allo Sviluppo economico Edoardo Rixi.

“Come Regione Liguria – spiega Rixi – crediamo in questo progetto, altamente innovativo, e lo sosteniamo con un milione di euro di fondi Por Fesr Asse 1-Ricerca Innovazione. Un progetto che sarà interamente sviluppato a Genova e che ha prospettive importanti sul piano dello sviluppo dell’innovazione in Liguria”.

Il costo previsto per la realizzazione del progetto è di 20 milioni di euro, di cui il 5% è sostenuto da Regione Liguria e il 20% dal Mise. “Con questo progetto – continua l’assessore Rixi – Leonardo prevede di costituire nell’area genovese il centro nazionale di Galileo Prs, che porterebbe a identificare Genova come polo di eccellenza a livello europeo. È previsto quindi l’impiego di professionalità altamente specializzate, l’attivazione di cooperazione in attività di ricerca con anche piccole e medie imprese locali e il coinvolgimento dell’Università, con ricadute positive sia sull’occupazione sia sullo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale a carattere innovativo”.