Sopraelevata: chiusa uscita di piazza Cavour per il traffico

Genova. La polizia municipale ha chiuso l’uscita di piazza Cavour della strada sopraelevata Aldo Moro per evitare un ulteriore afflusso di veicoli nella zona del Porto Antico, già molto congestionata. Segnalato molto traffico già a Di Negro. Rallentamenti anche all’ingresso di Ponente della sopraelevata.

Quando il tempo è instabile (oggi c’è forte vento), i tanti turisti presenti non solo in città, ma in tutta la Liguria decidono di “salvare la giornata” visitando Genova. Inevitabile il concentramento di auto soprattutto nella zona del Porto Antico.

Coda anche in autostrada: sulla A12 Genova Livorno coda in uscita a Rapallo provenendo da Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.