Genova. In questa settimana si sono tenute a Genova, tre giornate di addestramento di soccorritori acquatici della regione. Le normative richiedono che il personale mantenga un elevato livello di addestramento.

Le tre attività di sono svolte in piscina, nel specchio acqueo della Gadda, a Rapallo in mare e a Spezia in ambiente fluviale. Fra le molteplici tecniche oltre il nuoto con e senza pinne, si sono allenati nella conduzione del gommone da rafting, nella guida della moto d’acqua e nel soccorso di pericolanti.

di 5 Galleria fotografica Vigili del Fuoco, addestramento soccorritori acquatici









A questo retraining hanno partecipato 10 operatori delle 4 province