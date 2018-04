Genova. Venerdì 30 marzo si è concluso presso il Comando Provinciale V.V.F di Genova il corso Sperimentale Pratico Basico A.P.R. Mini Micro. L’attività, iniziata il 26 marzo, ha visto la partecipazione di 6 frequentatori Vigili del Fuoco Provenienti dalla Sardegna dal Piemonte e Liguria.

Il corso ha fornito ai nostri pompieri le conoscenze pratiche di base necessarie ad affrontare un successivo ciclo addestrativo sui sistemi APR (aereomobili a pilotaggio Remoto) in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, necessario per conseguire la qualifica di Operatori APR.

La parte pratica si e’ svolta presso il Campo Volo “Valerio Glorialanza” di Calvari, ottenuto grazie alla collaborazione con la A.S.D. Volo Tigullio.

Le nuove tecnologie hanno permesso di implementare e migliorare la capacità di soccorso e sicurezza dei VVF.

I droni, vengono impegnati per la ricerca di persone in ambiente impervio, nella verifica statica di edifici colpiti da terremoto, evitando così il rischio al personale di VF di entrare in un edificio lesionato, per l’NBCR per sopralluoghi in sicurezza, fotogrammetria, smottamenti, documentazione video.

A qualità di intervento, cuore e coraggio, quindi, da oggi si aggiunge una competenza in più per i Vigili del Fuoco, che da sempre lavorano e rischiano in prima persona per la sicurezza di tutti.