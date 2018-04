Si rompe una caviglia su un sentiero del monte di Portofino, donna messa in salvo dal soccorso alpino

Genova. Soccorso alpino nazionale in azione, nel primo pomeriggio, sul monte di Portofino per aiutare una donna rimasta ferita durante una gita.

La squadra del corpo è partita da Ruta di Camogli per arrivare nel più breve tempo possibile in zona Mulini. Sul posto ha soccorso una signora di 69 anni con un trauma a una caviglia. Era sul sentiero che dall’agririfugio porta a Pietre Strette.

La signora è stata trasportata con barella portantina fino a Pietre Strette dove grazie all’ambulanza di piccole dimensioni, in grado di percorrere alcuni tratti dei sentieri del Monte di Portofino, della pubblica assistenza di Ruta, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.