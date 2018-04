Una sfilata di kimono tra i fiori nel cortile di palazzo Tursi, anche questo è Euroflora

Genova. Un palcoscenico del Cinquecento, un mare di fiori e una sfilata di modelle in abiti antichi e moderni, dal X al XXI secolo: ecco gli ingredienti della serata “Il Giardino di Flora”, ispirato all’antica divinità romana della primavera, aperta a ingresso libero a genovesi e turisti in occasione di Euroflora.

Appuntamento domani, sabato 28 aprile, alle 18,30 nel cortile di palazzo Tursi in via Garibaldi. Per l’occasione, Regione Liguria e Comune di Genova, attraverso rispettivamente l’assessore all’agricoltura Stefano Mai e l’assessore al turismo Paola Bordilli si sono interessati per reperire sponsor che rendessero ancora più colorato e accogliente Palazzo Tursi, sede dell’evento.

Domani le scale del palazzo saranno addobbate da vasi di margherite forniti gratuitamente dalle aziende florovivaistiche di Albenga. A fare da cornice una scenografia in tema floreale realizzata per l’occasione dall’Artista Elena Cavallo.

Il défilé verrà aperto da Sakura Project Kimono fioriti del 1800, con una dedica speciale a Edoardo Chiossone, noto a Genova per aver lasciato al Comune un ricchissimo patrimonio di arte giapponese e orientale.