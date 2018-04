Sestri Ponente, nervoso e agitato durante il controllo, nascondeva mezzo chilo di droga

Genova. Tradito dai nervi, che hanno ceduto alla pressione del controllo. Così i carabinieri hanno scoperto un giro di spaccio veicolato da un genovese di 53 anni di Sestri Ponente.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per un ordinario controllo in via Chiaravagna, ma il suo comportamento ha destato subito qualche sospetto: sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di tre panetti di “hashish” per un peso complessivo di grammi 500.

Poi, perquisita anche la sua abitazione, gli agenti hanno treovato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato quindi arrestato e accompagnato al carcere di Marassi, in attesa del processo.