Sestri Ponente, cantiere Viale Canepa: ecco tutte le modifiche alle linee bus 158, 159, 172 e 653

Genova. AMT informa che, a seguito di lavori di riqualificazione in viale Canepa, a partire da lunedì 9 aprile le linee 158, 159, 172 e 653 modificheranno il servizio come di seguito indicato.

• Linea 158

Direzione Sestri: i bus, giunti in via Oliva, proseguiranno per via Arrivabene, piazza Arrivabene, via Chiaravagna, via Giotto, via Manara, via Puccini, dove riprenderanno regolare percorso in direzione piazza Consigliere. Direzione piazza Consigliere: percorso regolare.

La linea 158 da lunedì 9 aprile cambierà l’orario di servizio, a seguire riportiamo i nuovi orari.

Nuovo orario feriale

Da piazza Consigliere (Chiesa della Costa) a piazza Baracca (Sestri)

0500 0530 0555 0625 0652 0718 0744 0810 0836 0902 0928 0954 1020 1046 1112 1138 1204 1230 1256 1322 1348 1414 1440 1506 1532 1558 1624 1650 1716 1742 1808 1835 1905 1935 2010.

Da piazza Baracca (Sestri) a piazza Consigliere (Chiesa della Costa)

0510 0540 0605 0635 0703 0733 0801 0827 0850 0916 0942 1008 1034 1100 1126 1152 1218 1244 1310 1336 1402 1428 1454 1520 1546 1612 1638 1704 1730 1759 1825 1849 1919 1949 2019.

Nuovo orario del sabato

Da piazza Consigliere (Chiesa della Costa) a piazza Baracca (Sestri)

0500 0530 0555 0625 0652 0718 0744 0810 0836 0902 0928 0954 1020 1046 1112 1138 1204 1230 1256 1322 1348 1414 1440 1506 1532 1558 1624 1650 1716 1742 1808 1835 1905 1935 2010.

Da piazza Baracca (Sestri) a piazza Consigliere (Chiesa della Costa)

0510 0540 0605 0635 0703 0732 0758 0824 0850 0916 0942 1008 1034 1100 1126 1152 1218 1244 1310 1336 1402 1428 1454 1520 1546 1612 1638 1704 1730 1757 1823 1850 1914 1944 2019.

Nuovo orario festivo

Da piazza Consigliere (Chiesa della Costa) a piazza Baracca (Sestri)

0715 0745 0815 0845 0914 0942 1010 1039 1106 1134 1202 1230 1258 1326 1354 1422 1450 1518 1546 1614 1643 1710 1738 1806 1834 1902 1930 1958 2025.

Da piazza Baracca (Sestri) a piazza Consigliere (Chiesa della Costa)

0728 0758 0828 0858 0927 0955 1023 1052 1119 1147 1215 1243 1311 1339 1407 1435 1503 1531 1559 1627 1655 1723 1751 1819 1847 1915 1943 2011 2038.

Da Chiesa della Costa (Piazza Consigliere) a Cornigliano

2050.

• Linea 159

Il percorso della linea 159 resterà invariato, mentre dal 9 aprile cambierà l’orario di servizio. Riportiamo di seguito i nuovi orari.

Nuovo orario feriale

Da piazza Consigliere (Chiesa della Costa) a piazza Baracca (Sestri)

0537 0610 0639 0705 0731 0757 0823 0849 0915 0941 1007 1033 1059 1125 1151 1217 1243 1309 1335 1401 1427 1453 1519 1545 1611 1637 1703 1729 1755 1821 1850 1920 1950.

Da piazza Consigliere (Chiesa della Costa) a Sestri (Centro)

1940 2035.

Da piazza Consigliere (Chiesa della Costa) a Sestri (via Menotti)

2120.

Da piazza Baracca (Sestri) a piazza Consigliere (Chiesa della Costa)

0452 0526 0545 0610 0618 0649 0715 0743 0809 0835 0901 0927 0953 1019 1044 1110 1136 1202 1227 1253 1319 1345 1411 1437 1504 1530 1557 1623 1651 1717 1743 1808 1834 1902 1930 2000.

Da via Biancheri (Sestri) a piazza Consigliere (Chiesa della Costa)

2105.

Nuovo orario del sabato

Da piazza Consigliere (Chiesa della Costa) a piazza Baracca (Sestri)

0537 0610 0639 0705 0731 0757 0823 0849 0915 0941 1007 1033 1059 1125 1151 1217 1243 1309 1335 1401 1427 1453 1519 1545 1611 1637 1703 1729 1755 18211850 1920 1950.

Da piazza Consigliere (Chiesa della Costa) a Sestri (Centro)

1940 2035.

Da piazza Consigliere (Chiesa della Costa) a Sestri (via Menotti)

2120.

Da piazza Baracca (Sestri) a piazza Consigliere (Chiesa della Costa)

0452 0526 0544 0610 0618 0647 0714 0741 0807 0833 0859 0926 0953 1020 1046 1113 1139 1204 1230 1253 1318 1344 1410 1437 1503 1529 1555 1622 1649 1718 1744 1809 1834 1902 1931 2000.

Da via Biancheri (Sestri) a piazza Consigliere (Chiesa della Costa)

2105.

Nuovo orario festivo

Da piazza Consigliere (Chiesa della Costa) a p iazza Baracca (Sestri)

0729 0759 0829 0859 0926 0954 1020 1050 1117 1146 1214 1242 1308 1338 1406 1434 1502 1530 1558 1624 1654 1722 1750 1818 1846 1914 1942.

Da piazza Consigliere (Chiesa della Costa) a Sestri (via Menotti)

2120.

Da piazza Consigliere (Chiesa della Costa) a Sestri (via Travi)

2010.

Da piazza Baracca (Sestri) a piazza Consigliere (Chiesa della Costa)

0703 0719 0737 0807 0837 0908 0935 1003 1029 1059 1126 1155 1222 1250 1316 1346 1415 1443 1511 1539 1607 1633 1703 1731 1759 1827 1854 1922 1950.

Da via Biancheri (Sestri) a Piazza Consigliere (Chiesa della Costa)

2105.

• Linea 172

Direzione Sestri: i bus, giunti in via Chiaravagna, altezza piazza Arrivabene, proseguiranno per via Chiaravagna, via Giotto, via Manara, via Hermada, via Puccini, via Travi, piazza Baracca dove effettueranno capolinea. Direzione Panigaro: percorso regolare.

La linea 172 dal 9 aprile cambierà l’orario di servizio. Riportiamo di seguito i nuovi orari.

Nuovo orario feriale

Da Panigaro a piazza Baracca (Sestri)

0548 0618 0648 0709 0729 0749 0809 0849 0929 1009 1049 1129 1149 1209 1229 1249 1329 1409 1449 1529 1609 1629 1649 1709 1729 1749 1809 1829 1849 1909 1929 2008.

Da Panigaro a Sestri (via Travi)

0829 1309 1949 2043 2120 2245.

Da piazza Baracca (Sestri) a Panigaro

0540 0610 0640 0700 0720 0740 0800 0820 0840 0920 1000 1040 1120 1140 1200 1220 1240 1300 1320 1400 1440 1520 1600 1620 1640 1700 1720 1740 1800 1820 1840 1900 1920 1940 2000 2035 2112 2235.

Nuovo orario del sabato

Da Panigaro a piazza Baracca (Sestri)

0547 0617 0648 0708 0728 0748 0808 0828 0848 0928 1009 1049 1129 1149 1209 1229 1249 1309 1329 1408 1448 1528 1608 1628 1649 1709 1729 1749 1809 1829 1849 1909 1929 1949 2008 2043.

Da Panigaro a Sestri (via Travi)

2120 2245.

Da piazza Baracca (Sestri) a Panigaro

0540 0610 0640 0700 0720 0740 0800 0820 0840 0920 1000 1040 1120 1140 1200 1220 1240 1300 1320 1400 1440 1520 1600 1620 1640 1700 1720 1740 1800 1820 1840 1900 1920 1940 2000 2035 2112 2235.

Nuovo orario festivo

Da Panigaro a piazza Baracca (Sestri)

0547 0618 0648 0718 0748 0818 0848 0918 0948 1018 1048 1118 1148 1218 1248 1318 1348 1418 1448 1518 1548 1618 1648 1718 1748 1818 1848 1918 1953 2028.

Da Panigaro a Sestri (via Travi)

2120 2245.

Da piazza Baracca (Sestri) a Panigaro

0540 0610 0640 0710 0740 0810 0840 0910 0940 1010 1040 1110 1140 1210 1240 1310 1340 1410 1440 1510 1540 1610 1640 1710 1740 1810 1840 1910 1945 2020

2112 2235.

• Linea 653

Direzione Pallavicini: i bus, giunti in piazza Consigliere proseguiranno per, via Santa Maria della Costa, via San Giovanni Battista, via Sery, via T. D’Aquino, via Merano, via Menotti, dove riprenderanno regolare percorso in direzione piazza Pallavicini. Direzione Panigaro: percorso regolare.

Gli orari della linea 653 resteranno invariati.