Sestri Levante, ecco il parco urbano Nelson Mandela. Nuova pista d’atletica e Bike Park

Genova. Sabato 7 aprile, alle 15, si inaugura a Sestri Levante il parco urbano Nelson Mandela, secondo più grande della Liguria con una superficie di 5 ettari.

A settembre 2017 l’inaugurazione della prima porzione dell’ampliamento, con la pista ciclopedonale che lo attraversa e il parco avventura, costituito da 8 giochi installati sui pini presenti.

Il parco vede il suo completamento il prossimo sabato con l’apertura della pista di atletica realizzata seguendo le omologazioni delle federazioni sportive e grazie al sostegno di Arinox. La pista potrà ospitare anche manifestazioni di attività agonistica: l’anello ha uno sviluppo a cordolo pari a 200 metri e sul versante sud è stato ricavato il rettilineo per la corda dei 100 metri piani e 110 metri a ostacoli, con la pista per il salto in lungo ed il salto triplo; all’interno dell’anello si trova la pedana per il lancio del peso.

Il parco nella sua interezza comprende però diverse altre peculiarità: un percorso pedonale, attrezzato con un “percorso di vita” ad anello lungo 800 metri, sostenuto da Avis Sestri Levante – Riva Trigoso; un Bike Park, con un percorso di circa 145 metri destinato ai giovani biker, dotato di salti, dossi e paraboliche studiati appositamente per avviare i ragazzi al ciclismo fuoristrada o più semplicemente per provare l’ebbrezza di nuove acrobazie.

Si aggiunge inoltre il completamento del settore per il tiro con l’arco, con un’area destinata e attrezzata per la disciplina del tiro con l’arco in collaborazione con gli Arcieri del Tigullio, e la realizzazione di un piccolo edificio adibito a spogliatoio e servizi igienici per chi usufruirà delle diverse attività sportive e ricreative.

È stata infine realizzata una “stanza verde/teatro naturale” nell’area pianeggiante, all’interno della pista atletica, dove sarà possibile la realizzazione anche di grandi eventi: la sua conformazione consentirà di allestire sia un palcoscenico per grandi manifestazioni e sia un palco ridotto sul versante sud per eventi minori.

Il nuovo parco ha visto la piantumazione di 75 nuovi alberi e di centinai di arbusti di diverse altezze e varietà oltre a circa 100 ml. di siepe.

“Abbiamo in programma un pomeriggio ricco di attività, con una organizzazione che ha coinvolto numerose associazioni cittadine che hanno in programma momenti di intrattenimento per tutti – dichiara la Sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio – Desidero ringraziare tutte le associazioni del territorio che hanno manifestato il desiderio di partecipare a questo pomeriggio di festa e soprattutto la struttura dell’Amministrazione Comunale che si è proficuamente impegnata per la sua realizzazione.”

La prima a scendere in campo sarà l’associazione Fiab Tigullio – Vivinbici che organizza una biciclettata per raggiungere il parco Mandela : l’appuntamento è fissato per le 13.30 in diversi punti della città (scuola di via Lombardia, chiesa di Santa Vittoria, Casette Rosse, piazza Matteotti e la biblioteca di Riva) così da raggiungere il parco poco prima delle 15.

Il primo, simbolico, taglio del nastro è in programma davanti alla pista di atletica per l’inaugurazione dell’impianto realizzato grazie al sostegno di Arinox. L’inaugurazione della pista sarà preceduta, alle 12 presso l’ex convento dell’Annunziata, dal conferimento al Cav. Giovanni Arvedi della cittadinanza onoraria di Sestri Levante, un riconoscimento per il legame trentennale con Sestri Levante e il costante impegno, su scala nazionale, per la realizzazione di opere che coinvolgono l’ambito sociale e sportivo, ultima delle quali è proprio la pista di atletica del parco Mandela.

AVIS Sestri Levante sarà protagonista del secondo momento istituzionale del pomeriggio con l’apertura del percorso vita che attraversa il parco, dedicato a Francesco Bertucca, storico presidente della sezione locale AVIS.

Terminate le formalità di rito, l’associazione Amici del Parco aprirà la festa vera e propria con i bambini che lanceranno i palloncini con un messaggio di pace con un pensiero alla grande figura di Nelson Mandela e che daranno il via a giochi e musica per tutti. Nello spazio del campo da basket anche l’associazione Noi di Pila ha in programma giochi e intrattenimento per i più piccoli e l’associazione Sentieri a Levante darà indicazioni sulla sentieristica collegata direttamente al parco.

Tanto spazio anche per lo sport: l’apertura della pista di atletica sarà l’occasione per l’organizzazione, da parte di Atletica Entella Running, di una serie di gare per gli esordienti di categoria C, B, A e per i ragazzi. Le gare proseguiranno anche domenica mattina e saranno gratuite: informazioni e iscrizioni – possibili anche direttamente in loco fino alle 16.15 di sabato e alle 9.30 di domenica – entellarunning@gmail.com .

Insieme alla pista di atletica si apre anche il pump track per le bici: sabato pomeriggio sarà possibile provare la pista e assistere alle evoluzioni dei bikers più esperti. Open day anche del parco avventura per i bambini che desiderano cimentarsi nel percorso tra gli alberi del parco.

Il programma sportivo del pomeriggio trova il suo completamento con gli Arcieri del Tigullio che all’interno dello spazio allestito all’interno del parco, saranno disponibili per dimostrazioni e prove gratuite e con l’USD Sestri Levante che organizzerà delle brevi partite di calcio per i bambini.