Sestri Levante, a maggio concorso su Instagram, vince chi fa più like

Si chiama #lamiasestri il concorso che ha come obiettivo la condivisione su Instagram dell’esperienza vissuta a Sestri Levante.

L’invito è quello a scatenare la creatività mostrando, attraverso la fotografia con lo smartphone, la bellezza e l’unicità del borgo ligure, famoso per il grande fascino che da sempre ha ammaliato famosi scrittori e poeti come Hans Christian Andersen, ma anche scienziati come Guglielmo Marconi.

Il contest è aperto a tutti cittadini e turisti, per partecipare è sufficiente seguire i due profili Instagram istituzionali di Sestri Levante: @sestrilevante_turismo e @mediaterraneo; pubblicare la propria foto con l’hashtag #lamiasestri e prendere più like possibili, per essere proclamato vincitore del contest.

Il primo premio: un weekend per due persone in una delle strutture ricettive della città; il premio speciale della giuria sarà un pacchetto completo composto da una cena per due persone in un rinomato ristorante del centro storico, l’ingresso gratuito per due persone a cinque eventi a scelta che si svolgeranno durante il 2018, presso il Convento dell’Annunziata e il Teatro Conchiglia, due abbonamenti annuali bike sharing.

Le foto vincitrici saranno usate per gli articoli di stampa che periodicamente compaiono sulle riviste turistiche di settore.

Il contest comincerà il 1 maggio 2018 fino alla mezzanotte del 31 maggio.