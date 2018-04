Genova. Anche il girone B della Serie D di pallavolo femminile si è concluso, aprendo così alla seconda fase della corsa alla promozione e alla retrocessione.

Così i verdetti: già promossa direttamente in Serie C la Volley Genova Vgp, che ha conquistato il primo posto del girone; ai playoff incrociati con la seconda e la terza del girone A, invece, accedono Colle ecologico e Avg Campomorone. Retrocesse Fosdinovo e Serteco, ai playout va l‘Albaro levante.

Le prime della classe hanno chiuso il campionato vincendo al tie break con Albaro Levante, impegnata nella lotta di fondo classifica; per entrambe le squadre il campionato era già chiuso, anche grazie alla sconfitta della Serteco volley contro il Volley Podenzana del giorno precedente.

Vittorie per tre set a zero sia per Avg Campomorone, che ha superato Palandobosco pallavolo Genova, sia per Colle ecologico, che ha schiacciato la Lunezia volley, in uno scontro che poteva davvero cambiare questi verdetti.

Non basta all’Olympia Voltri vincere 3-1 in trasferta a Fosdinovo: le genovesi restano fuori dai playoff, nonostante l’ottimo campionato. Vince 3-0 in casa anche l’Acli Santa Sabina contro il Punto Simply Masone Vallestura, in una sfida per gli assestamenti al centro della classifica.

Palla ora, letteralmente, ai playoff e ai playout, che decideranno promozioni, retrocessioni e permanenze in Serie C, Serie D e Prima divisione.,