Lavagna. Ecco i provvedimenti presi dal giudice sportivo a seguito di quanto è accaduto nelle partite della 29ª giornata del girone E.

Antonio Barretta (Ghivizzano Borgoamozzano) dovrà saltare tre partite in quanto “allontanato per somma di ammonizioni, nell’abbandonare il terreno di gioco rivolgeva, in più occasioni, espressioni offensive all’indirizzo della terna arbitrale”.

Sono stati squalificati per una gara Nicolò Antonelli (Finale), Filippo Scalzi (Unione Sanremo), Andrea Carta (Lavagnese), Matteo Favilli (San Donato Tavarnelle) e Matteo Borgia (Seravezza Pozzi).

Alessandro Lupo, allenatore dell’Unione Sanremo, è stato squalificato per una giornata.

Il Sestri Levante è stato multato di 1.500 euro “per avere propri sostenitori rivolto espressioni triviali ed offensive all’indirizzo di un assistente arbitrale, nonchè lanciato all’indirizzo del medesimo dell’acqua che lo attingeva su pantaloncini e calzettoni. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica di cui al comunicato ufficiale 67”.

Ammenda di 600 euro all’Albissola “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico (un petardo e tre fumogeni), una parte del quale veniva lanciato all’interno del terreno di gioco (un fumogeno)”.

In classifica il Viareggio è stato penalizzato di 1 punto per il ritardato pagamento di due tesserati; pertanto scende a quota 49 punti.

Oggi si è giocato il recupero della 25ª giornata tra San Donato Tavarnelle e Rignanese. La partita si è conclusa sul risultato di 1 a 1 con gol di Regoli per i locali nel primo tempo e Montaguti su rigore per gli ospiti nella ripresa.

Di seguito la classifica marcatori completa dopo 29 giornate.

19 reti: Lauria (Unione Sanremo).

13 reti: Vanni (Viareggio), L. Benedetti (Seravezza Pozzi), Gomes (Savona).

12 reti: Di Paola (Ghivizzano Borgoamozzano).

11 reti: Doveri (Ponsacco).

10 reti: Piacentini (Albissola), Frati (Ghivizzano Borgoamozzano).

9 reti: Ianniello (Sestri Levante), Cargiolli (Albissola), Ferretti, Falchini (Real Forte Querceta), Croci (Lavagnese).

8 reti: Regoli (San Donato Tavarnelle), Scalzi (Unione Sanremo), Guidi (Viareggio), G. Giordani (San Donato Tavarnelle), Vitiello (Argentina), R. Benedetti (Massese).

7 reti: Basso (Lavagnese), Capra (Finale), Rodriguez (Seravezza Pozzi), Pagnotta (Rignanese), Chiarabini (Ligorna).

6 reti: Balestrero, Tognoni (Savona), Giani (Ponsacco), Galligani (Viareggio), Remorini (Massese).

5 reti: Mitta (Valdinievole Montecatini), Valenti (Ligorna), Spinosa, Del Nero, Lombardi (Massese), R. Bennati (Rignanese), Virdis (Finale), G. Bennati (Albissola), Lo Bosco, Gagliardi (Unione Sanremo), Lamioni (Viareggio).

4 reti: Castiglione (Rignanese), Oneto (Ligorna), De Vivo (Sestri Levante), Pozzi, Di Vito (San Donato Tavarnelle), Cauz, Vignali (Real Forte Querceta), Mariani, Canessa (Ponsacco), Crocetti, Castellani (Scandicci), Mair, Bacigalupo (Savona), M. Leo (Rignanese/Scandicci), Coccolo (Albissola).

3 reti: Montaguti (Rignanese), Giovanelli, M. Papi (Viareggio), Cacciatore (Unione Sanremo), Gnecchi, Frugoli (Lavagnese), Miello, Cantatore, Gallotti (Ligorna), Mancini (Seravezza Pozzi), Gargiulo, Raja (Albissola), Micchi, Masini, Zagaglioni, Diana (Ghivizzano Borgoamozzano), Cela, Motti (San Donato Tavarnelle), Acampora, Pierini (Argentina), Borgobello, Cecchetti (Real Forte Querceta), Saccardi, Santucci, Martini (Scandicci), Gonzalez, Pane (Sestri Levante), Vittori, Genta, Antonelli, De Martini (Finale), Pellegrini, Negri, Bellemo (Ponsacco), Amico (Massese), Placido (Lavagnese), Saccà, Ferrando (Savona).

2 reti: Gallo (Savona), Granaiola, Syku, Bongiorni (Seravezza Pozzi), Biagini, Gentili (Real Forte Querceta), Zlourhi, Falivena (Valdinievole Montecatini), Castaldo, Falomi (Unione Sanremo), Gioè, Scalini, Frugoli (Massese), Rubechini, Nottoli (Ghivizzano Borgoamozzano), Roda, Saba (Finale), Lucarelli, Chicchiarelli, Marinai (Viareggio), Orlando, Angelotti, Spaltro (Sestri Levante), Di Pietro, Corsini (Lavagnese), Clematis, Dall’Osso (Ligorna), Frosali (San Donato Tavarnelle), Gulli, Carballo, Coccolo, Garbini, Sancinito (Albissola), Visibelli, Canessa, Castorani (Ponsacco), Gori, Vangi, Vinci (Scandicci), T. Degl’Innocenti, Privitera (Rignanese), Cito (Real Forte Querceta), F. Meacci (Rignanese/Scandicci), Fiuzzi (Argentina), V. Giordani (Ghivizzano Borgoamozzano/Sestri Levante).

1 rete: Vecchiarelli, Caciagli, Favilli, Rinaldini, Islamaj, Carnevale (San Donato Tavarnelle), Guazzini, Lazzoni, Andreani (Viareggio), Ghimenti, Agrifogli, Esposito, Bigazzi, Melis, E. Degl’Innocenti, Di Nardo (Valdinievole Montecatini), Piu, Capocelli, Scalia, Sfinjari, Conti, Figone (Finale), Negro, Taddei, Costantini, Caboni (Unione Sanremo), Bigazzi, Tognarelli, Aliboni (Real Forte Querceta), Fall, Fonjock, Cirrincione, Addiego Mobilio (Lavagnese), Pagano, Bassano, Gemignani, Michelotti (Ghivizzano Borgoamozzano), Molinari, Y. Papi (Albissola), Castellani, Alderotti, Martinelli, Cerretelli, Folegnani, Serrotti (Scandicci), Sonnini, Berni, Ruggiero, Piras, Malafronte, Di Lauro (Argentina), Vassallo, Zunino, Moresco, Masella, Cavallone, Capotos (Ligorna), Fenati, Massoni (Massese), Raso, Miglietta, Solinas, Roumadi, Piras, Armato (Sestri Levante), Gremigni, Bedin, Mazzanti, Gherardi, Menichetti (Ponsacco), Meucci, Bennati, Ndou (Rignanese), Anselmo, Lumbombo, Guarco (Savona), Fedi, Bortoletti, Bondielli, Bresciani, Ramacciotti, Fiale (Seravezza Pozzi).

Autoreti: Longo, Benga Samba, V. Giordani (pro Viareggio), Martinelli (pro Unione Sanremo), Gallo (pro Massese), Di Vito (pro Scandicci), Gulli (pro Valdinievole Montecatini), Cavagnaro (pro Savona), Matteo (pro Real Forte Querceta), Di Nardo (pro Finale), Defilippi (pro Seravezza Pozzi), Diana (pro Ponsacco).