Genova. Il girone B della Serie D di pallavolo femminile è a un turno dalla conclusione e ha quasi fissato le sue gerarchie definitive, soprattutto in prospettiva playoff. Il Volley Genova Vgp, poi, ha ormai conquistato la promozione diretta in Serie C.

Il primo posto è stato confermato sabato sera: in casa il Volley Genova Vgp ha piegato in quattro set la Avg Campomorone, ora al terzo posto e braccata dalle inseguitrici nella sfida per l’accesso ai playoff.

Seconda piazza ormai salda per il Colle ecologico: il team con base a Uscio e campo di gioco a Recco ha sconfitto in quattro set la Olympia Voltri, che vede così sfumare le speranze di un immediato sorpasso e rimane quarta.

Sconfitta al tie break per la Lunezia volley, che spreca così l’occasione per ottenere la terza posizione, ma quantomeno aggancia l’Olympia: a Sarzana i padroni di casa lottano contro Santa Sabina, non chiudono per tempo la gara e cedono al tie break.

Altri due tie break caratterizzano questa giornata. Il primo è quello andato in scena tra Volley Podenzana e Albaro Levante: i padroni di casa sprecano un vantaggio di due set, poi coinquistano i due punti vincendo il quinto set per 16-14. Al Palandonbosco il team di casaha avuto la meglio nella sfida contro il Cpo Fosdinovo: gara combattuta duramente, con l’equilibrio rotto solo dagli scambi decisivi.

Nella corsa ai playoff della Serie D non ci saranno più sfide dirette: nell’ultimo turno, il weekend prossimo, La Lunezia sarà ospite della Colle ecologico, che è seconda ma non può più modificare la classifica, l’Olympia andrà a Fosdninovo e Campomorone ospiterà la Palandobosco.