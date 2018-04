Genova. La Admo volley prende il comando della Serie C di pallavolo femminile: con la giornata numero ventuno della massima serie regionale, a cinque gare dalla fine, il team di Lavagna sorpassa la Serteco e lancia lo sprint decisivo per la promozione, che attende lo scontro diretto in programma per sabato 5 maggio.

La Admo di coach Trabucco ha conquistato i tre punti sabato sera, nella sfida casalinga contro la Gabbiano volley Andora: 3-0 il risultato conclusivo, che vale la testa della serie. Poche ore prima, infatti, la Serteco aveva ceduto in quattro set nel palazzetto di Santa Margherita Ligure, dando strada alla Tigullio volley project – settima in classifica – e cedendo una posizione in classifica.

Terza piazza per la Volare volley: in casa della Normac la vittoria è giunta in quattro set, confermando la pregevole stagione delle ospiti.

Due tie break in questa giornata di Serie C: la Maurina Strescina ha vinto in rimonta contro la Virtus Sestri, al termine di una sfida che è valsa il sorpasso diretto in classifica; gara equilibrata con parziali da vera battaglia, invece, tra Volley Pepe nero Spezia e Fanball, con il derby deciso per la Fanball solo nel quinto set.

Sconfitta in casa anche per la CH4 Albenga, che completa la settimana nera per le savonesi: 3-0 il punteggio a favore della Grafiche Amadeo Sanremo. Vittoria netta in casa, invece, per il Santa Sabina, che si è imposto in tre set sull’Albaro levante.