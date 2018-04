Sori. Nel giorno dell’ottantesimo compleanno di Eraldo Pizzo, bandiera del suo passato, la Pro Recco si regala una vittoria. A Sori, nella ventiduesima giornata di campionato, i biancocelesti si sbarazzano per 20 a 6 della Canottieri Napoli, sesta in classifica.

I campani rimangono aggrappati al match fino a metà del secondo tempo poi la capolista scappa con la qualità dei suoi campioni. Tre reti a testa per Di Fulvio, Gitto, Aicardi e Alesiani che, insieme all’ospite Campopiano, sono i migliori realizzatori. Nella porta della Pro Recco due tempi per Tempesti e due per Volarevic.

La squadra di mister Vujasinovic tornerà in vasca mercoledì 25 aprile: appuntamento a Napoli contro il Posillipo.

Il tabellino:

Pro Recco – Canottieri Napoli 20-6

(Parziali: 5-3, 3-2, 6-1, 6-0)

Pro Recco: Tempesti, F. Di Fulvio 3, Alesiani 3, Bruni 1, Molina 1, Bodegas 1, A. Ivovic 2, Caliogna 2, Figari, F. Filipovic 1, Aicardi 3, N. Gitto 3, Volarevic. All. Vujasinovic.

Canottieri Napoli: Vassallo, Buonocore, Del Basso, Confuorto, Giorgetti, M. Di Martire, Dolce, Campopiano 3, F. Lapenna, Velotto 1, Borrelli 2, Esposito, Rossa. All. P. Zizza.

Arbitri: Ercoli e Ricciotti.

Note. Superiorità numeriche: Pro Recco 2 su 4 più 1 rigore segnato, Canottieri 1 su 5 più 3 rigori segnati.