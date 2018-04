Scherma, Gran Premio Giovanissimi: i medagliati

Rapallo. Sabato 14 e domenica 15 aprile si è disputata a Rapallo la terza prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi di Liguria e Piemonte.

Buoni i risultati per gli Under 14 liguri che hanno conquistato 7 vittorie su un totale di 18 gare.

Hanno ottenuto la medaglia d’oro, per il fioretto femminile Benedetta Madrignani (Circolo Scherma La Spezia) nella categoria Allieve e Lucrezia Canessa (Club Schema Rapallo) nella categoria Bambine, per il fioretto maschile Leonardo Scotti (Circolo Scherma La Spezia) nella categoria Giovanissimi e Alex Patrone (Circolo Scherma Savona) nella categoria Allievi, per la spada femminile Letizia Bragato (Polisportiva del Finale Leon Pancaldo), per la spada maschile ancora Alex Patrone (Circolo Scherma Savona), autore di una doppietta, nella categoria Allievi e per la sciabola femminile Giada Galetti (Club Scherma Voltri) nella categoria Giovanissime.

Argento invece per Lavinia Zini e per Giorgia Candido, entrambe del Club Scherma Rapallo, rispettivamente nella categoria Bambine e nella categoria Giovanissime di fioretto femminile, per Francesco Valente (Circolo Scherma La Spezia) nella categoria Giovanissimi e per Emanuele Polenghi (Club Scherma Rapallo) nella categoria Maschietti di fioretto maschile, per Elena Buzzo e Serena Guizzardi, entrambe del Club Scherma Voltri, rispettivamente nella categoria Giovanissime e nella categoria Allieve di sciabola femminile, per Giacomo Puppo (Club Scherma Voltri) nella categoria Allievi di sciabola maschile e per Stefano Memore (Cesare Pompilio) nella categoria Allievi di spada maschile.

Infine hanno conquistato la medaglia di bronzo Giulia Gosio (Circolo Scherma Savona) e Cecilia Pendola (Club Scherma Rapallo) nella categoria Bambine, Federica Daidone (Circolo Scherma La Spezia) nella categoria Giovanissime e Sofia Raggio (Club Scherma Rapallo) nella categoria Allieve di fioretto femminile, Alessandro Amati (Circolo Scherma La Spezia) nella categoria Maschietti, Niccolò Smerieri (Circolo Scherma La Spezia) nella categoria Giovanissimi e Daniele De Gioia (Circolo Scherma La Spezia) e Loris Ragusa (Club Scherma Rapallo) nella categoria Allievi di fioretto maschile, Aryan Piccinini (Club Scherma Voltri) nella categoria Allievi di sciabola maschile, Benedetta Madrignani (Circolo Scherma La Spezia) nella categoria Allieve di spada femminile, Christian Giannini (Genovascherma) nella categoria Maschietti e Filippo Loiudice (Circolo della Spada Liguria) nella categoria Giovanissimi di spada maschile.