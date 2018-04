Santa Margherita, nuova vita per i moletti di spiaggia di Ghiaia. Iniziati lavori di manutenzion

Genova. Sono iniziati i lavori per ripristinare i moletti della spiaggia libera di Ghiaia. Gli interventi previsti consistono nel rifacimento della pavimentazione, in battuto di cemento fortemente ammalorata. I lavori sono finanziati con l’avanzo di bilancio che l’Amministrazione era riuscita a sbloccare a fine 2017.

I lavori, iniziati ieri, si inseriscono in un più ampio progetto che interessa anche la manutenzione e il ripristino di parte di piazza del Sole, in parte già avviata l’anno scorso con l’intervento ai gradoni bassi. In piazza del Sole è inoltre previsto il rifacimento dei moletti e l’installazione di una tubazione corrugata al fine di potenziare l’impianto di illuminazione.

Dichiarano il Sindaco Paolo Donadoni e l’Assessore ai Lavori Pubblici Linda Peruggi: «Eravamo già intervenuti due anni fa per opere di riqualificazione di piazza del Sole. Adesso, nell’imminenza della stagione estiva, parte la riqualificazione dei moletti di Ghiaia molto utilizzati dai bagnanti in estate nell’ambito dei miglioramenti ai servizi alla balneazione nelle spiagge dell’ingresso della città a beneficio di tutti».