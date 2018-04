Santa Margherita, danneggiate le telecamere di sorveglianza dell’impianto Iren. Due denunce

Genova. Lo scorso fine mese, ignoti, avevano danneggiato una telecamera di video sorveglianza collocata presso l’impianto di depurazione della società “Iren acqua” per un danno in corso di quantificazione.

Ieri, i Carabinieri di Santa Margherita Ligure, a conclusione di indagini, identificavano e poi denunciavano in stato di libertà per “danneggiamento aggravato in concorso“ due persone.

Uno di questi è uno studente di 21 anni di Rapallo, già noto alle forze dell’ordine, mentre il complice, di 22 anni, è abitante nella provincia di Roma.