San Fruttuoso, 21enne nascondeva un etto di droga in casa, tra hashish, marijuna e mdma

Genova. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di San Martino, ieri pomeriggio, in via Berghini, fermavano per un controllo un 21 enne, già noto alle forze dell’ordine

Il ragazzo, sottoposto a perquisizione personale sul posto è stato trovato in possesso di 2 grammi circa di “hashish”, occultati in una tasca dei pantaloni.

Successivamente, gli stessi operanti, perquisivano la sua abitazione sita nelle vicinanze, dove, rinvenivano e sequestravano 52 grammi della stessa sostanza; 20 grammi circa di “marijuana” e una modica quantità di “mdma”, nonché due bilancini di precisione, materiale utile per il taglio e il confezionamento e la somma di 710 euro, probabile provento dell’illecita attività, il tutto sequestrato. Pertanto, il 21 enne in mattinata sarà processato con rito direttissimo.