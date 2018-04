Sampierdarena, sorpreso con panetto di hashish tenta la fuga ma inciampa. Acciuffato e denunciato dai carabinieri

Genova. I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Sampierdarena, hanno denunciato a piede libero per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 35 enne marocchino.

L’uomo, residente in via Dottesio, già noto alle forze dell’ordine, durante un controllo è stato trovato in possesso di un “panetto” di hashish da mezzo chilo.

Per evitare il controllo, in precedenza, aveva provato la fuga ma, forse per effetto di stupefacenti, inciampava su se stesso, cadendo rovinosamente a terra.

I militari hanno potuto in questo modo acciuffarlo senza problemi, per portarlo in un ospedale cittadino per la verifica delle ferite della caduta. Per l’uomo è scattata la denuncia, e la droga è stata sequestrata.