Sampierdarena, geloso dell’ex moglie spacca la faccia al suo nuovo compagno

Genova. Incontra per strada il nuovo compagno della ex moglie e madre dei suoi figli e non ci vede più dalla rabbia. Si scaglia contro l’uomo e inizia a picchiarlo al volto con pugni e calci, davanti alla donna, fino all’arrivo dei soccorsi.

Un uomo di 37 anni, ecuadoriano, domiciliato a Sampierdarena ma senza regolare permesso di soggiorno, è stato trattato in arresto ieri notte dai carabinieri di Genova per “lesioni personali gravissime” nonché denunciato come “straniero extracomunitario irregolare”.

I fatti sono avvenuti in via Cristofoli, a Sampierdarena. La vittima dell’aggressione un 40enne, anch’egli ecuadoriano, soccorso e ora ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Villa Scassi.

L’ex marito violento ora si trova in carcere a Marassi.