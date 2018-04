Sampierarena, tutto pronto il #noisiamoprontiday4. Infermieri in piazza per l’educazione sanitaria

Genova. Una giornata dedicata alla sensibilizzazione delle tematiche sanitarie, con decine di infermieri a disposizione per condividere l’educazione sanitaria

Il movimento infermieristico #NOISIAMOPRONTI in collaborazione con il Civ Rolandone e l’Opera Don Bosco di Genova Sampierdarena, organizzano la manifestazione dal titolo #NOISIAMOPRONTYDAY4LIGURIA, che si terrà domenica 22 aprile in via C. Rolando zona pedonale, vicino alla chiesa di San Giovanni Bosco e San Gaetano in Genova Sampierdarena.

La manifestazione sarà presieduta dai rappresentanti del Civ Rolandone e l’Opera Don Bosco, e dagli Infermieri del #NOISIAMOPRONTI che, dopo aver presentato il movimento ed i suoi obiettivi, in diverse postazioni saranno a disposizione della cittadinanza per una giornata all’insegna dell’educazione sanitaria. Domenica 22 aprile dalle 14 alle 17.