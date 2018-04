Sampdoria: scambio col Santos, fra Dodô e Léo Cittadini?

Genova. Iniziamo con un omaggio a Pedro Obiang, recentemente premiato a Londra per il più bel goal della stagione degli Hammers (West Ham United Footbal Club), un ex che, per intelligenza tattica ed attaccamento alla Samp, rivedremmo volentieri, un domani, a rivestire i colori blucerchiati.

Parlare di ex, serve per introdurre un altro argomento di mercato, non tanto inglese, bensì brasiliano…

Lo spunto lo offre il prestito di José Rodolfo Pires Ribeiro, meglio noto come Dodô, al Santos, squadra in cui gioca Léo Cittadini, un centrocampista, cresciuto nel “Guarani Futebol Clube” di Campinas, prima di approdare nelle giovanili del team che, nei suoi anni d’oro, è stato capitanato dal mitico Pelé…

Ebbene, secondo la stampa “paulista”, la Sampdoria sarebbe interessata ad uno scambio dei due giocatori, apprezzando, oltre alle doti tecniche di Cittadini, anche il fatto che il centrocampista è in possesso del passaporto italiano.

Sempre stando ai ‘media’ brasiliani, sul calciatore, nato a Rio Claro, nella regione diPiracicaba, sarebbero vigili anche tre formazioni messicane, individuate in Puebla e Querétaro, oltre ai Pumas, i quali ultimi avrebbero avanzato la proposta più interessante.

Continuando a leggere notizie in lingua portoghese, ecco che ‘A Bola’, il quotidiano sportivo lusitano, ipotizza il nome di Emiliano Viviano, come possibile sostituto dei “Leões de Lisboa”, lo Sporting, qualora il portiere dei biancoverdi, Rui Patricio, decidesse di accettare l’offerta del Napoli ed approdare sotto il Vesuvio, ad indossare i guanti di Reina, destinato al Milan.