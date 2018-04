Sampdoria Primavera, il punto a quattro giornate dalla fine

Genova. Il punto conquistato nel derby, dai ragazzi di Pavan, è tutt’altro che da disprezzare, tenuto conto della forza del Genoa e soprattutto da come si erano messe le cose nel primo tempo, terminato con un passivo di due reti.

E’ rimasto invariato il vantaggio di tre punti sul Bologna (al momento squadra indiziata alla retrocessione diretta, in compagnia della già condannata Lazio), mentre non ha spostato gli equilibri nemmeno il 3-3 fra Napoli e Verona, un pareggio che lascia sempre sotto di due punti gli scaligeri (attuale ipotetici avversari, ai play out, del Doria) e sopra di due lunghezze i vesuviani.

La Sampdoria ha comunque recuperato un punto all’Udinese, sconfitta in Friuli dalla capolista Atalanta ed ora solo un gradino sopra.

Ma, forse, è più semplice dare un’occhiata alla graduatoria, sotto riportata, per rendersi conto della ‘cavalcata’ dei blucerchiati, dopo l’avvento dell’ex stopper di Walter Alfredo Novellino alla guida della Primavera, rilevata da Massimo Augusto in una situazione di classifica tale, che nessun allibratore avrebbe puntato un penny sulla salvezza…

56 Atalanta (26)

53 Inter (26)

49 Fiorentina (25)

43 Roma (26)

40 Chievo (25)

39 Milan (26)

37 Torino (25)

36 Genoa (26)

34 Juventus (26)

33 Sassuolo (25)

29 Napoli (26)

28 Udinese (26)

27 Sampdoria (26)

25 Verona (26) 24 Bologna (26)

16 Lazio (26)

Ricordando che le ultime due retrocedono direttamente, mentre terzultima e quartultima spareggiano per la salvezza, appare chiaro come “the mission impossible” non sia ancora stata ‘performata’, perché ci sono ancora quattro battaglie “da vincere”.

Quindi, per meglio capire, esaminiamo cosa prevede il calendario nelle restanti partite:

12a giornata

Sampdoria – Chievo

Udinese – Bologna

Hellas Verona – Juventus

Roma – Napoli

13a giornata

Bologna – Atalanta

Sassuolo – Hellas Verona

Napoli – Inter

Lazio – Sampdoria

Juventus – Udinese

14a giornata

Fiorentina – Bologna

Hellas Verona – Genoa

Sampdoria – Juventus

Udinese – Milan

Torino – Napoli

15a giornata

Milan – Hellas Verona

Bologna – Inter

Napoli – Sampdoria

Chievo – Udinese

Meglio non stilare tabelle… addentrarci in calcoli astrusi, sarebbe un esercizio che la scaramanzia non suggerisce… è preferibile chiudere con un “Pavan, pensaci tu…”