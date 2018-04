Rowing Club Genova ed Elpis sul podio al 32° Memorial D’Aloja

Genova. Il Memorial D’Aloja, giunto alla 32ª edizione e disputato in questo weekend a Piediluco, in Umbria, con la presenza di atleti e atlete in arrivo da 27 nazioni, ha visto protagonisti anche vogatrici e vogatori liguri.

Grande attesa per l’otto azzurro, reduce dal bronzo ai Mondiali con a bordo i genovesi Paolo Perino (Fiamme Gialle), Davide Mumolo (Elpis Genova) e Cesare Gabbia (Elpis Genova). Per loro doppio argento nel doppio confronto che vede sia sabato sia domenica vincere la Romania.

Maria Ludovica Costa (Rowing Club Genovese), ad una settimana dall’ottima prestazione al Meeting Nazionale, vince l’oro nella specialità del doppio Junior assieme a Ilaria Corazza (Ausonia) nella giornata di sabato mentre domenica, inserite nella categoria assoluta, chiudono seste. Giorgio Gibelli Casaccia (Rowing Club Genovese) gareggia a bordo di un giovane 4 senza Under 23 che strappa un quinto e un sesto posto.

Giada Danovaro (Rowing Club Genovese) conquista il bronzo domenica e il sesto posto sabato nel 2 senza Junior, sempre con Lucrezia Baudino, mentre la compagna Lucia Rebuffo, con Morena Perino, centra la quarta piazza domenica. Bianca Laura Pelloni, cresciuta nello Speranza Pra’, termina le sue fatiche nel singolo Pesi Leggeri in quinta (domenica) e sesta (sabato) posizione.

Ha buon esito, dopo un primo tentativo fallito, l’assalto alla finale di Silvia Tripi (Elpis Genova) nel singolo Senior: il verdetto conclusivo la vede classificarsi al sesto posto.

Federico Garibaldi (Elpis Genova) ottiene un settimo ed un ottavo posto nel 2 senza Senior assieme al napoletano Infimo. In finale B nella stessa specialità, quinti assieme sabato e poi rispettivamente quarto e quinto in nuove formazioni, si posizionano i compagni biancocelesti Daniele Badagliacca e Alan Bergamo.

In entrambe le giornate del Memorial, Leonardo Bava e Giacomo Costa compongono il doppio leggero del Rowing Club Genovese vincitore della finale B.