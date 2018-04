Riconoscimento importante per Stefano Bianchi ai Mondiali di Verona

Genova. Un altro argento per la Liguria ai campionati mondiali di Verona 2018, non per meriti schermistici ma sempre legati allo sport.

Stefano Bianchi, istruttore e atleta del C.S. Genovascherma, ha partecipato al concorso fotografico “#Fencingvalues – I valori della scherma”, indetto in occasione dei Mondiali di scherma Cadetti e Giovani Verona 2018 in programma dall’1 al 9 aprile presso il Cattolica Center.

Il tema del concorso era riportare con un massimo di tre foto i valori di questo sport. Martedì 3 aprile la giuria, composta dal presidente del comitato organizzatore, Luca Campedelli, dal fotografo ufficiale FIS/FIE, Augusto Bizzi, e dai campioni olimpici di scherma Valentina Vezzali e Alfredo Rota, ha eletto la sua foto “Una stretta di mano: ponte tra i campioni di oggi e di domani” seconda classificata.