Rapallo, senso unico alternato notturno per lavori in due vie sino a giugno

Rapallo. La manutenzione al cavalcavia sovrastante l’Autostrada A12 Genova-Livorno costerà qualche disagio agli abitanti di Rapallo. La polizia municipale ha diffuso i giorni e gli orari di limitazione al transito veicolare in via della Pineta e via San Tomaso.

Via della Pineta: dal 9 aprile al 14 giugno (esclusi i festivi) senso unico alternato dalle 19.30 alle 7.30 e limite di 30 km/h.

Via San Tomaso: senso unico alternato negli stessi orari, ma dal 9 aprile al 22 giugno.