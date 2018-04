Rapallo: posticipata interruzione idrica

Rapallo. Ireti comunica che la sospensione dell’erogazione idrica per i lavori di manutenzione alla rete di distribuzione sono stati posticipati tra le 22 del 23 aprile e le 4 del 24 aprile. Inizialmente tutto era previsto per il 20 aprile.

Le vie coinvolte sono le stesse: corso Goffredo Mameli, viale Amedeo D’aosta, viale Baracca, via Eraldo Fico, via Luigi Rizzo, via Tassara, via Privata Luisa, via Privata Benedetto Brin, piazza Bontà, via Savona, via Luigi Rizzo, via Ghizolfo, passo delle Viole, via Privata Cecchini, salita Cappelletta, ma anche tutte le vie, passi e vicoli limitrofi non aventi nome