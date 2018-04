Rapallo. Va alla SIS Roma il match giocato questo pomeriggio al Poggiolino. Partita tesa e combattuta già dai primi minuti, in lizza il terzo posto in classifica nella regular season.

Il Rapallo parte attento e grintoso e al termine del primo parziale di gioco conduce 3-2. A metà del secondo tempo la squadra locale si porta sul più 2, momento importante del match, ma le giallorosse non fanno sconti e non permettono alle padrone di casa di gestire il vantaggio: al termine del tempo è la Roma trascinata da Picozzi a passare a condurre e si va al cambio campo sul 6-7.

Terzo tempo, la musica non cambia. Agonismo in campo e continui avvicendamenti di fronte, il Rapallo trova due volte il pareggio ma le avversarie non demordono e sul finale del tempo siglano il più 1 con Galardi.

Nella quarta frazione le gialloblù ci provano, ma non trovano la determinazione giusta per andare a conquistare il match. Esce Gragnolati al terzo fallo personale, Picozzi e Galardi vanno a segno e archiviano la pratica. Finisce 8-11 ed il Rapallo mantiene la terza piazza in classifica ma ora è appaiato proprio con la SIS Roma ed il Milano.

“Risultato giusto, non siamo riuscite a chiudere la partita quando ci si è presentata la possibilità e la Roma, squadra di grande qualità, ne ha approfittato – commenta il tecnico Luca Antonucci -. Paghiamo anche questa volta lo scotto dell’inesperienza, peccato perché un pochino di cinismo in più in un paio di episodi avrebbe forse portato a un esito diverso. Ora, subito testa alla partita di sabato prossimo. Il terzo posto al termine della regular season resta comunque nel mirino“.

Il tabellino:

Rapallo Pallanuoto – SIS Roma 8-11

(Parziali: 3-2, 3-5, 2-2, 0-2)

Rapallo Pallanuoto: Lavi, Zanetta 3, Gragnolati, Avegno, Marcialis 2, Sessarego 1, Giavina, Giustini, Van Der Graaf 2, Cuzzupè, Genee, Gagliardi, Gaetti. All. Antonucci.

SIS Roma: Sparano, Tabani, Marani, Giovannangeli 2, Tankeeva, Picozzi 5, Sinigaglia, Galardi 2, Centanni 2, Giachi, Cellucci, Galbani. All. Formiconi.

Arbitri: Brasiliano e Guarracino.

Note. Formiconi ammonito per proteste nel secondo tempo. Uscite per limite di falli Gragnolati e Centanni nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Rapallo 3 su 10, SIS Roma 5/ su 15.