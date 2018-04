Pulizie al Gaslini, oggi incontro sindacati e azienda in regione. Cigl: “Scelte ricadono sui più deboli”

Genova. “La razionalizzazione del bilancio dell’istituto Gaslini non può ricadere solo sui più deboli”. Sarà questo il messaggio che i sindacati unitari, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti, porteranno all’incontro, previsto questo pomeriggio all’istituto Gaslini di Genova con la dirigenza dell’ente e la ditta Coopservice per cercare di ricomporre la situazione che ha portato all’apertura di una procedura di licenziamento collettivo per 35 lavoratori.

“Nel corso dell’audizione con i capogruppo del Consiglio Regionale, che si è svolta questa mattina e ha visto anche la presenza dell’assessore alla Sanità Sonia Viale – spiega Nicola Poli di Filcams Cgil – ci è stato spiegato che la Regione non ha attuato tagli ma, anzi, ha aumentato i fondi di 1,5 milioni a fronte di una razionalizzazione dei costi. Noi abbiamo fatto, però, presente che questa procedura ricade sui più deboli, con un taglio al servizio di pulizia che riguarda personale che ha un salario medio attorno ai 500 euro al mese”.

I sindacati vogliono capire, innanzitutto quali sono le dimensioni del taglio che verrà fatto al servizio. “Oggi non abbiamo ancora un dato preciso sull’ammontare del taglio ma abbiamo solo la certezza della procedura di licenziamento”.

I sindacati, quindi, chiedono che la razionalizzazione possa partire da altre voci di spesa, come le consulenze o la gestione delle spese di parcheggio e mensa del personale interno. “Coopservice ci può dire che non licenzia nessuno – conclude Poli – ma un taglio delle ore in maniera orizzontale del 15-20% su fasce salariali già deboli metterebbe alla fame 160 lavoratori”.