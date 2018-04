Protezione Civile, Regione Liguria stanzia 75 mila euro per copertura assicurativa dei volontari

Genova. La Giunta della Regione Liguria ha stanziato una somma pari a 75.690 euro da destinare ai Coordinamenti Provinciali del Volontariato quale contributo – relativo all’anno 2018 – per copertura assicurativa Volontariato protezione civile e antincendio boschivo.

Per legge ogni Organizzazione di Volontariato deve infatti assicurare i propri aderenti, che prestano opera di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Regione Liguria si fa dunque carico di apposita assicurazione per i volontari impiegati nelle attività di emergenza regionale, certificate da Regione.

Su richiesta dei Referenti del Volontariato, si è stabilito di erogare il contributo ai Coordinamenti provinciali, i quali fungono da capofila delle Organizzazioni delle rispettive Province ai fini della stipula di un’assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile, in modo da consentire l’omogeneizzazione delle coperture assicurative sul territorio ligure.