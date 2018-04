Sant’Olcese. Nel girone A di Promozione il finale di campionato deve fare i conti con il ritiro del Pallare. Ai biancoblù restavano da giocare sette partite, nelle quali le avversarie beneficeranno della vittoria a tavolino per 3 a 0. La società valbormidese potrà ripartire dalla serie più bassa, non dalla Prima Categoria. L’accaduto permette alla Cairese di poter già festeggiare la matematica promozione in Eccellenza.

Per quanto riguarda le squalifiche, sono stati fermati per una giornata Alessandro Bubba, Claudio Piccardi, Andrea Torrengo (Pallare), Nicolò Condorelli (Loanesi San Francesco), Luca Cavallino, Davide Firpo (Sant’Olcese Cffs).

Mauro Aprea, allenatore del Pallare, è stato squalificato fino al 26 aprile.

Il Pallare è stato multato di 200 euro “per aver consentito di sedere in panchina ad un soggetto per il quale non si erano ancora compiute completamente le procedure di tesseramento”.

La classifica marcatori dopo 25 giornate:

22 reti: Battaglia (Alassio FC)

21 reti: Alessi (Cairese), Romeo (Legino).

18 reti: Saviozzi (Cairese).

16 reti: Rovella (Taggia).

11 reti: Balestrino (Voltrese Vultur), Torra (Bragno), De Gregorio (Campese).

10 reti: Aurelio (Arenzano), Da Ronch (Sant’Olcese Cffs).

9 reti: Curabba (Campomorone Sant’Olcese), F. Sturaro, Espinal (Ospedaletti).

8 reti: Damonte (Arenzano).

7 reti: Murabito (Loanesi San Francesco), Gerardi (Alassio FC), De Luca, Cerato (Bragno), Brema (Sant’Olcese Cffs), Fantoni (Ceriale).

6 reti: Stradi (Sant’Olcese Cffs), Garassino (Loanesi San Francesco), Sciutto, Esibiti (Borzoli), Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), Di Martino (Cairese), Cardillo (Voltrese Vultur), Calabrese (Ospedaletti).

5 reti: Ventura (Praese), Faedo (Ceriale), Criscuolo (Campese), Pastorino, Lanzalaco (Arenzano), Stabile (Campomorone Sant’Olcese), Berta (Pallare).

4 reti: Dentici (Arenzano), Brignoli (Alassio FC), Cesari, Girgenti (Legino), T. Corsini (Ceriale), Cervetto, Monaco, Panucci (Bragno), Codreanu (Campese), G. Brizio, Cuneo, Tarantola (Taggia), Cisternino Palagano, Mazzei (Praese), Rocca, Alberti, Condorelli (Loanesi San Francesco), Salas Mendoza, Minardi (Campomorone Sant’Olcese), Lamberti, Gambacorta (Ospedaletti), Realini (Pallare).

3 reti: Fabris (Campomorone Sant’Olcese), Haidich (Ceriale), Magnani, Moretti (Cairese), Lupo, Auteri, Doffo (Alassio FC), Zizzini, Mombelloni (Bragno), Orero, Mendez, F. Piovesan (Borzoli), Nocentini, De Fazio, J. Bruzzese, Robotti (Sant’Olcese Cffs), Rosso, B. Raguseo (Taggia), Fedri (Praese), Prinzi, Siccardi (Legino), Termini, Noureddine, Boggiano (Voltrese Vultur).

2 reti: Alfano (Alassio FC), Spozio (Cairese), De Moro, Valente, Zirafa (Praese), Mboge (Voltrese Vultur), Miceli, Negro, Geraci, Cariello (Ospedaletti), Nardo, Corino (Arenzano), Laudando, Rovere, Recagno, Piccardi, Bubba (Pallare), L. Baroni, Grassi (Borzoli), Salvatico (Bragno), Pesco, E. Ambesi, Botti, Prunecchi (Taggia), Agatiello, Gentile (Loanesi San Francesco), Merlo, De Vecchi (Campese), Setti (Ceriale), Albanese (Sant’Olcese Cffs).

1 rete: Bovio, Di Leo, Piana, Prato, Bresci (Cairese), Ottonello, Greco, Preci, Grande, Fazio (Alassio FC), Gallo, Garino (Taggia), Scaburri, Feliciello, Fraticelli, Rossi, R. Biffi (Ospedaletti), Castello, Valentino, Di Lorenzo, Schab, Monte, Giglio, Mbye, Puddu (Loanesi San Francesco), Pesce, Gaspari, Bruzzone, Musso, Cappellano, Craviotto, Bevegni (Campomorone Sant’Olcese), D’Ambrosio, Vitellaro, Fonseca (Borzoli), Rusca, Rolando, Gazzano, Chiappori, Paini, La Rosa (Arenzano), Pinna, Sulla, Del Ponte (Praese), Donà (Ceriale), Bennou, Siri, Angius, Piccardo (Voltrese Vultur), Morielli, Prinzi, Balbi, Pili, Brondo, Schirru, Garzoglio (Legino), Cavallino, Albanese, M. Zangla, Galluzzo (Sant’Olcese Cffs), Kuci, Leka (Bragno), Amaro, Rejabi, Da. Marchelli, Ferrara, Pirlo, L. Macciò (Campese), Torrengo, Pizzolato (Pallare).

Autoreti: Termini, Bubba (pro Loanesi San Francesco), L. Zangla (pro Bragno).