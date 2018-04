Genova. Questa settimana sono sette i calciatori del girone A di Promozione squalificati dal giudice sportivo.

Luca Zangla (Sant’Olcese Cffs) è stato fermato per quattro turni in quanto “espulso per d.a., alla notifica del provvedimento inveiva nei confronti del direttore di gara e di un assistente arbitrale con frasi irriguardose, ingiuriose e minacciose”.

Marco Giraudo (Taggia) è stato squalificato per due giornate.

Un turno di stop per Davide Girgenti, Alessio Salis (Legino), Fabrizio Cadenazzi, Luca Gambacorta (Ospedaletti) e Gianluca Iacopino (Voltrese Vultur).

Alberto Esposito, allenatore della Campese, è stato squalificato per una gara.

Mauro Pitzalis, dirigente della Campese, è stato inibito fino al 19 aprile.

La classifica marcatori dopo 26 giornate:

24 reti: Alessi (Cairese).

22 reti: Battaglia (Alassio FC).

21 reti: Romeo (Legino).

20 reti: Saviozzi (Cairese).

17 reti: Rovella (Taggia).

13 reti: De Gregorio (Campese).

12 reti: Balestrino (Voltrese Vultur).

11 reti: Torra (Bragno).

10 reti: Espinal Marte (Ospedaletti), Aurelio (Arenzano), Da Ronch (Sant’Olcese Cffs).

9 reti: Curabba (Campomorone Sant’Olcese), F. Sturaro (Ospedaletti), Damonte (Arenzano).

8 reti: Gerardi (Alassio FC).

7 reti: Murabito (Loanesi San Francesco), Esibiti (Borzoli), De Luca, Cerato (Bragno), Brema (Sant’Olcese Cffs), Fantoni (Ceriale).

6 reti: Stradi (Sant’Olcese Cffs), Criscuolo (Campese), Garassino (Loanesi San Francesco), Sciutto (Borzoli), Galluccio (Campomorone Sant’Olcese), Di Martino (Cairese), Cardillo (Voltrese Vultur), Calabrese (Ospedaletti).

5 reti: Gambacorta (Ospedaletti), Ventura (Praese), Faedo (Ceriale), Pastorino, Lanzalaco, Dentici (Arenzano), Stabile (Campomorone Sant’Olcese), Berta (Pallare), Magnani (Cairese).

4 reti: Albanese (Sant’Olcese Cffs), Lupo, Brignoli (Alassio FC), Cesari, Girgenti (Legino), T. Corsini (Ceriale), Cervetto, Monaco, Panucci (Bragno), Codreanu (Campese), G. Brizio, Cuneo, Tarantola (Taggia), Cisternino Palagano, Mazzei (Praese), Rocca, Alberti, Condorelli (Loanesi San Francesco), Salas Mendoza, Minardi (Campomorone Sant’Olcese), Lamberti (Ospedaletti), Realini (Pallare).

3 reti: Fabris (Campomorone Sant’Olcese), Haidich (Ceriale), Spozio, Moretti (Cairese), Auteri, Doffo (Alassio FC), Zizzini, Mombelloni (Bragno), Orero, Mendez, F. Piovesan (Borzoli), Nocentini, De Fazio, J. Bruzzese, Robotti (Sant’Olcese Cffs), Rosso, B. Raguseo (Taggia), Fedri (Praese), Prinzi, Siccardi (Legino), Termini, Noureddine, Boggiano (Voltrese Vultur).

2 reti: Alfano (Alassio FC), De Moro, Valente, Zirafa (Praese), Mboge (Voltrese Vultur), Miceli, Negro, Geraci, Cariello (Ospedaletti), Nardo, Corino (Arenzano), Laudando, Rovere, Recagno, Piccardi, Bubba (Pallare), L. Baroni, Grassi (Borzoli), Salvatico, Leka (Bragno), Pesco, E. Ambesi, Botti, Prunecchi (Taggia), Agatiello, Gentile (Loanesi San Francesco), Merlo, Ferrara, De Vecchi (Campese), Setti (Ceriale), Bruzzone (Campomorone Sant’Olcese).

1 rete: Bovio, Di Leo, Piana, Prato, Bresci (Cairese), Ottonello, Greco, Preci, Grande, Fazio (Alassio FC), Gallo, Garino (Taggia), Scaburri, Feliciello, Fraticelli, Rossi, R. Biffi (Ospedaletti), Castello, Valentino, Di Lorenzo, Schab, Monte, Giglio, Mbye, Puddu (Loanesi San Francesco), Pesce, Gaspari, Musso, Cappellano, Craviotto, Bevegni (Campomorone Sant’Olcese), D’Ambrosio, Vitellaro, Fonseca (Borzoli), Rusca, Rolando, Gazzano, Chiappori, Paini, La Rosa (Arenzano), Pinna, Sulla, Del Ponte (Praese), Donà, Illiano (Ceriale), Bennou, Siri, Angius, Piccardo (Voltrese Vultur), Morielli, Prinzi, Balbi, Pili, Brondo, Schirru, Garzoglio (Legino), Cavallino, M. Zangla, Galluzzo (Sant’Olcese Cffs), Kuci (Bragno), Amaro, Rejabi, Da. Marchelli, Pirlo, L. Macciò (Campese), Torrengo, Pizzolato (Pallare).

Autoreti: Termini, Bubba (pro Loanesi San Francesco), L. Zangla (pro Bragno).