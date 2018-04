Processo Carige, procura chiede 6 anni e 8 mesi in appello per l’ex presidente Berneschi

Genova. Il procuratore generale Valeria Fazio ha chiesto di condannare in appello l’ex presidente di Banca Carige Giovanni Berneschi a 6 anni e 8 mesi di reclusione.

La richiesta è inferiore alla condanna in primo grano perché alcuni reati si sono nel frattempo prescritti. In primo grado Berneschi era stato condannato a 8 anni di reclusione.

Sei anni e sei mesi è invece sono stati chiesti per l’ex capo del comparto assicurativo della banca ligure Carige Vita Nuova, Ferdinando Menconi. Otto anni è la richiesta per l’immobiliarista Ernesto Cavallini. Cinque anni e 2 mesi, infine, per il commercialista Andrea Vallebuona.

Secondo la tesi della Procura, accolta dai giudici in primo grado, Berneschi e Menconi fecero comprare a cifre spropositate quote e società dall’immobiliarista Ernesto Cavallini, di cui erano in realtà complici. L’obiettivo era spartirsi la plusvalenza da reinvestire in Svizzera attraverso varie società di comodo grazie al supporto del commercialista Andrea Vallebuona, la collaborazione del mediatore svizzero Davide Enderli e di prestanome, fra i quali Francesca Amisano (nuora di Berneschi) e il faccendiere Sandro Maria Calloni.