Il presidente della Repubblica Mattarella il 15 maggio a Genova, visita a Iit e Gaslini

Genova. Non faceva visita a Genova ormai da due anni, quando aveva partecipato alle celebrazioni in ricordo di Sandro Pertini. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, però, tornerà a Genova il prossimo martedì 15 maggio.

In programma una visita all’ospedale pediatrico Gaslini e all’Istituto italiano di tecnologia di Morego. Due appuntamenti, insomma, con le eccellenze della ricerca che hanno base nel capoluogo ligure.

Non c’è ancora un piano stabilito di quella che sarà una giornata piuttosto impegnativa per il titolare del Quirinale. Chissà se, a quel punto, il presidente avrà risolto il complicato rebus del governo da comporre o saremo ancora in uno stato di incertezza politica.

“Speriamo di sì perché quest’anno ricorre anche l’80esimo compleanno del Gaslini, non abbiamo ancora avuto la conferma definitiva ma confidiamo nella visita – dice il presidente dell’ospedale Gaslini Pietro Pongiglione – avremo molte cose da mostrargli con grande orgoglio”.