Pra’, a fuoco due roulotte in poche ore. Si apre ipotesi del dolo. Le reazioni su facebook: “Bene!”

Genova. Due roulotte sono state distrutte dalle fiamme questo pomeriggio, a distanza di poche ore una dall’altra. Per quello che all’inizio poteva sembrare un incidente ora si apre l’ipotesi di un atto doloso.

E’ successo in piazza Sciesa, a Pra’, dove erano parcheggiate le due vetture: verso le 15 è stato segnalato il primo incendio, che ha devastato una delle due “case mobili”, come segnalato anche dal nostro giornale nel primo pomeriggio.

Dopo poche ore, esattamente pochi minuti prima delle 19, una volta che il personale di soccorso aveva lasciato l’area, i Vigili del Fuoco sono dovuti ritornare sul posto perchè anche la secondo vettura era incendiata. In entrambi i casi l’intervento dei pompieri non ha incontrato particolari difficoltà.

Un fatto di cronaca che poteva essere tragico, accolto con entusiasmo da alcuni “naviganti”. E’ nella piazza virtuale territoriale di “Se di Pra’ se 2.0”, che alcuni commentano la foto che segnalava il fumo proveniente dalla zona della chiesa, nel primo pomeriggio

I primi commenti arrivano a caldo, quando non si sa ancora se qualche persona è stata coinvolta nel rogo, e alludono più o meno chiaramente ad un eventuale incidente legato a gruppi etnici determinati: “Turista per caso o nuovo insediamento?”, dice uno riferendosi probabilmente ai Rom o Sinti, a cui fa seguito un laconico “Una roulotte? Bene!”.

La polizia ha aperto le indagini per capire le cause, e le eventuali responsabilità . Per fortuna in entrambi in casi l’incendio non ha provocato altri danni, e soprattutto feriti. In questo caso sì che ci sta un bel “Bene!”

(Foto di copertina di Enrico Spriano]