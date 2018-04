“Porta il tricolore e sali in Antola”: gita del 25 aprile per celebrare la Liberazione

Genova. In occasione del 73° anniversario della Liberazione, nell’ambito dell’iniziativa “Porta un tricolore e sali in Antola”, un’escursione guidata dal paese di Chiappa in Valbrevenna per raggiungere insieme la vetta del M. Antola e partecipare alla commemorazione dell’Anniversario della Liberazione, dei Partigiani e delle Popolazioni delle Valli Trebbia, Scrivia e Borbera con deposizione della corona presso il monumento posto a ricordo dei partigiani che combatterono e caddero su questi monti tra il 1943 il 1945.

Ristoro al Rifugio Parco Antola con il “rancio del partigiano”, visione del film documentario “Bisagno” su Aldo Gastaldi e incontro con il regista Marco Gandolfo. Rientro nel pomeriggio a Chiappa.

Si tratta di un percorso ad anello con un tempo di percorrenza complessivo di 5h 30’ ca e dislivello in salita di circa 700 metri.

La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro le ore 12 di martedì 24 aprile contattando l’Ente Parco al n. 010 944175.