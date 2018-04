Pontedecimo, mercoledì 11 aprile interruzione distribuzione idrica per manutenzione rete

Genova. Iren Acqua comunica che, a causa di rinnovamento della rete di distribuzione, il giorno

Mercoledì 11 aprile 2018 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie del Comune di Genova:

 Via Pieve di Cadore (dal civ.1 al civ.24)

 Via Campo di Tiro

 Via Lungo Torrente Verde

 Via Ospedale Gallino

 Via Coni Zugna

 Via Frati C. del colle Canepa

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo.