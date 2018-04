Il ponte del 1 maggio è iniziato: code sul nodo genovese e per le riviere

Genova. Traffico già molto intenso in questo tardo pomeriggio di venerdì 27 aprile, preludio del lungo ponte festivo del 1 maggio. Sul nodo autostradale genovese si stanno registrando diverse code.

Rallentamenti sulla A26 in direzione sud tra Masone e bivio con la A10, fino a Voltri, ma anche sul nodo genovese, tra Aeroporto e Sampierdarena, sul ponte Morandi, in direzione del levante.

Coda anche al bivio tra la A7 e la A10, e a quello tra la A7 e la A12 in direzione nord e – in direzione – opposta sulla A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio tra la A7 e la A12.

Al momento code anche sulla A12 tra Genova Est e Nervi, ma per via di un incidente poco prima dell’uscita per Nervi, in direzione levante. Un ferito, non grave, è stato portato al San Martino.