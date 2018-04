Genova. Oggi andiamo al canile di Arenzano dove i volontari di Impronte da salvare ci raccontano le storie di Pongo, Pablito e Aaroon.

“PONGO: 4 anni di catena e 1 di Canile Sanitario in Puglia ;adesso al Canile di Arenzano, in questa foto ai Bagni Italia di Genova dove ha partecipato alla sfilata di beneficenza del Sogno di Pandora. Cerca una famiglia per sempre; taglia media contenuta, va a guinzaglio, ama passeggiare, castrato, compatibile con maschi e femmine, moooolto bello, naturalmente alla sfilata è arrivato numero 1 nella categoria dei rubacuori!”

“PABLITO. Mi chiamo Pablito ho circa 5 mesi sono un cucciolo dolce pacato equilibrato futura taglia media. Arrivo dalla Campania in cerca di famiglia. Ora sono qui e attendo fiducioso che arrivi il mio turno. Sono carino e molto giudizioso, mi piacciono tanto le coccole.

Vieni a conoscermi?”

“AARON. Mi chiamo Aaron e sono un cucciolo molto dolce e socievole. Sono da poco arrivato il Liguria in cerca di famiglia. II sono pronto ad elargire quintali di amore…sono uno scriccioletto di 5/6 kg per cui resterò molto minuto. Probabilmente il mio peso da grande sarà intorno ai 10 kg. Mi dicono che sono molto carino e intelligente. Mi vieni a conoscere in canile? Farò di tutto x conquistarti!”

Per info Alfonsa 3485114833 – Carla 3387460216 – Margherita 3421544162