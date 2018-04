Policlinico San Martino, incendio nei fondi del Monoblocco. Bloccati ascensori per 2 ore.

Genova. Questa mattina intorno alle 7.30 ignoti hanno dato fuoco ad un cassonetto situato nei fondi del monoblocco, nel tunnel sotterraneo che collega il padiglione al Pronto soccorso dell’Ospedale Policlinico San Martino.

I fumi scaturiti dalle fiamme hanno fatto subito scattare l’allarme antincendio che, come d’obbligo, ha provocato il blocco degli ascensori. Il principio d’incendio è stato spento prontamente dagli addetti alla sicurezza accorsi sul posto e sono state immediatamente avviate le procedure per riattivare in breve tempo il funzionamento degli impianti.

Alle 10 tutte le attività erano riprese regolarmente. L’episodio è stato segnalato alle autorità competenti. Nel comunicato stampa relativo all’episodio la direzione ha espresso il proprio “rammarico per l’inconveniente sottolineando al contempo il perfetto funzionamento di tutti i sistemi di allarme e antincendio”.