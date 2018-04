Pioggia e frane, criticità in via Costanzi, via Monte Fasce e salia della Chiassaiuola

Genova. Nel pomeriggio e serata di ieri diversi interventi per messa in sicurezza strade in conseguenza di movimenti franosi, probabilmente favoriti dall’insistere delle piogge sulla nostra città.

A seguito di caduta sassi e pietrisco dalla scarpata di roccia antistante al civ. 82 della via Costanzi la Polizia Municipale ha richiesto controllo da parte della pubblica incolumità, che ha disposto il transennamento della zona interessata per un fronte di circa 15 metri. Per garantire la sicurezza sono stati spostati da AMIU alcuni cassonetti che si trovano sotto il terreno interessato dal movimento franoso.

Alle ore 19.15 frana nella via Monte Fasce, all’altezza del civico 94 r. Sul posto operatori della Polizia Municipale dei Vigili del Fuoco e Aster hanno provveduto a verificare le condizioni del movimento franoso e hanno predisposto il transito a senso unico alternato nel tratto di strada interessato dal cedimento.

Alle 20.00 salita della Chiassaiuola, via stretta e pedonale, a causa di un muro di confine pericolante è stata chiusa dalla polizia municipale senza impedimenti per nessun civico nelle vicinanze.