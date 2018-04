Pieve Ligure: trasportano rifiuti speciali senza autorizzazione, fermati dai carabinieri

Pieve Ligure. Stavano trasportando rifiuti speciali non pericolosi, ma senza le abilitazioni necessarie. Per questo i carabinieri del comando locale, dopo alcuni accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per “gestione di rifiuti non autorizzata e omessa iscrizione albo nazionale gestori ambientali in concorso”, due persone.

Si tratta di una donna di 30 anni e un complice di 39 anni, entrambi con pregiudizi di polizia.

L’autocarro con cui stavano effettuando il trasporto è stato sequestrato.