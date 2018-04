Piccolo Alfie, anche l’ospedale Gaslini è pronto ad accoglierlo

Genova. Piena disponibilità da parte dell’Istituto Giannina Gaslini e di Regione Liguria per trasportare e accogliere presso l’ospedale pediatrico di Genova il piccolo Alfie Evans, il bambino inglese di 23 mesi affetto da una gravissima patologia neurologica, per il quale i giudici inglesi hanno disposto il distacco dai macchinari che lo tengono in vita.

“La nostra disponibilità – affermano in una nota congiunta la vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale e il direttore generale dell’Istituto pediatrico Paolo Petralia – riguarda anche il trasporto del bimbo dall’ospedale di Liverpool in cui si trova fino a Genova, dove vorremmo accoglierlo insieme alla famiglia, fino a quando sarà necessario”.

“Il nostro auspicio – concludono la vicepresidente Viale e il direttore generale Petralia – è che la nostra disponibilità possa essere considerata a valutata in ogni aspetto: vorremmo poter offrire una concreta e reale opportunità di accoglienza ad Alfie e anche ai suoi genitori, Tom e Kate Evans”. Anche il Bambin Gesù ha dato disponibilità all’accoglienza, su impulso del Pontefice stesso.